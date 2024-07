NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Um 16:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,93 Prozent leichter bei 18 152,89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,74 Prozent tiefer bei 18 188,19 Punkten, nach 18 509,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 152,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 223,24 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 857,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 683,37 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 244,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 22,94 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Consumer Portfolio Services (+ 9,50 Prozent auf 10,49 USD), World Acceptance (+ 6,81 Prozent auf 145,87 USD), Intel (+ 5,21 Prozent auf 36,13 USD), Cutera (+ 4,82 Prozent auf 1,74 USD) und AngioDynamics (+ 4,53 Prozent auf 7,85 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-11,36 Prozent auf 9,75 USD), ASML (-9,66 Prozent auf 965,00 USD), Lam Research (-6,50 Prozent auf 1 006,00 USD), Applied Materials (-6,47 Prozent auf 229,94 USD) und Amkor Technology (-6,29 Prozent auf 41,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 344 678 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,298 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at