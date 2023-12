NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 111,26 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 8,988 Abbott Laboratories-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Aktien wären am 13.12.2023 963,96 USD wert, da der Schlussstand 107,25 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,60 Prozent verringert.

Insgesamt war Abbott Laboratories zuletzt 187,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at