Gewinne in New York: NASDAQ Composite legt zu

Heute wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,84 Prozent auf 20 904,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,144 Prozent auf 20 760,32 Punkte an der Kurstafel, nach 20 730,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 20 911,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 735,55 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,51 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.06.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 521,09 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2025, den Wert von 16 286,45 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, bei 17 996,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,42 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 911,83 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ADTRAN (+ 17,91 Prozent auf 8,81 EUR), Harvard Bioscience (+ 14,37 Prozent auf 0,46 USD), Lifetime Brands (+ 7,64 Prozent auf 4,79 USD), Snap-On (+ 7,37 Prozent auf 336,08 USD) und Powell Industries (+ 7,21 Prozent auf 233,28 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Abbott Laboratories (-8,21 Prozent auf 120,92 USD), Compugen (-5,70 Prozent auf 1,49 USD), ANSYS (-4,69 Prozent auf 374,30 USD), FreightCar America (-3,17 Prozent auf 11,01 USD) und Mind CTI (-2,78 Prozent auf 1,40 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 659 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,610 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,40 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

