NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Akamai-Papiers betrug an diesem Tag 45,23 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Akamai-Aktie investierten, hätten nun 221,092 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 844,13 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 17.11.2023 auf 112,37 USD belief. Damit wäre die Investition 148,44 Prozent mehr wert.

Akamai wurde am Markt mit 16,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at