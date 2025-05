NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Akamai gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Akamai-Aktie 91,19 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Akamai-Aktie investierten, hätten nun 109,661 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 09.05.2025 auf 76,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 361,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,38 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Akamai jüngst 11,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at