NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 94,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,055 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 25.10.2023 133,59 USD wert, da der Schlussstand 126,67 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,59 Prozent gesteigert.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 1,77 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at