NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades American Superconductor-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das American Superconductor-Papier 6,08 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 164,474 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 31.05.2024 3 154,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,18 USD belief. Damit wäre die Investition um 215,46 Prozent gestiegen.

American Superconductor war somit zuletzt am Markt 710,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at