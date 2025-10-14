Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter

Der Handel in New York verläuft am zweiten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 22 649,81 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,35 Prozent auf 22 388,04 Punkte an der Kurstafel, nach 22 694,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 213,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 691,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 141,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 640,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 502,69 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 17,47 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 119,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ballard Power (+ 13,32 Prozent auf 3,96 USD), Power Integrations (+ 9,90 Prozent auf 47,42 USD), JetBlue Airways (+ 9,67) Prozent auf 4,99 USD), Euronet Worldwide (+ 5,23 Prozent auf 87,37 USD) und American Superconductor (+ 4,92 Prozent auf 64,60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Dorel Industries (-8,40 Prozent auf 1,50 USD), Amtech Systems (-7,92 Prozent auf 8,55 USD), Innodata (-5,93 Prozent auf 76,84 USD), Compugen (-4,46 Prozent auf 2,14 USD) und Baiducom (-4,00 Prozent auf 120,69 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 487 016 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,94 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

