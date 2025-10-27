NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Woodmark von vor 10 Jahren bedeutet

Am 27.10.2015 wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 69,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das American Woodmark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,333 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen American Woodmark-Anteile wären am 24.10.2025 923,89 USD wert, da der Schlussstand 64,46 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,61 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete American Woodmark eine Marktkapitalisierung von 940,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at