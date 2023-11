NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.11.2022 wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Americas Car-Mart-Anteile an diesem Tag 72,27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 138,370 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie auf 78,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 802,55 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,03 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 499,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at