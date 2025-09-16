Powell Industries Aktie

NASDAQ Composite im Blick 16.09.2025 20:04:03

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale am Dienstagnachmittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent tiefer bei 22 339,24 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,218 Prozent höher bei 22 397,50 Punkten, nach 22 348,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 308,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 22 397,50 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 21 622,98 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2025, einen Stand von 19 701,21 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 16.09.2024, mit 17 592,13 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 15,86 Prozent. Bei 22 397,50 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 14,44 Prozent auf 2,10 USD), Baiducom (+ 8,45 Prozent auf 124,52 USD), Harvard Bioscience (+ 7,69 Prozent auf 0,47 USD), Steel Dynamics (+ 7,11 Prozent auf 140,94 USD) und SMC (+ 7,06 Prozent auf 320,75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil ADTRAN (-10,11 Prozent auf 7,77 EUR), Neogen (-4,94 Prozent auf 5,20 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-2,92 Prozent auf 23,95 USD), Americas Car-Mart (-2,86 Prozent auf 33,23 USD) und Powell Industries (-2,62 Prozent auf 294,14 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 15 346 091 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,665 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 20,80 -0,67% ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ADTRAN Holdings Inc 8,05 -8,33% ADTRAN Holdings Inc
Alliance Resource Partners LP 23,70 1,85% Alliance Resource Partners LP
America's Car-Mart Inc. 33,23 -2,86% America's Car-Mart Inc.
Baidu.com Inc. 104,60 7,17% Baidu.com Inc.
Compugen Ltd. 1,34 -2,90% Compugen Ltd.
Elron Electronic Industries Ltd. 2,10 14,44% Elron Electronic Industries Ltd.
Harvard Bioscience Inc. 0,35 -0,57% Harvard Bioscience Inc.
Neogen Corp. 4,64 -0,43% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 147,74 -2,04% NVIDIA Corp.
Powell Industries Inc. 255,20 4,42% Powell Industries Inc.
SMC Corp. 258,00 0,00% SMC Corp.
Steel Dynamics Inc. 112,52 0,86% Steel Dynamics Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 22,80 7,55% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 338,76 -0,04%

