Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,71 Prozent auf 22 941,67 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,500 Prozent fester bei 22 894,35 Punkten, nach 22 780,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22 991,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 827,56 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 21 700,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 601,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bei 18 137,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22 991,72 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Heidrick Struggles International (+ 19,60 Prozent auf 58,22 USD), Dorel Industries (+ 16,72 Prozent auf 1,39 USD), Amtech Systems (+ 13,85 Prozent auf 10,44 USD), TransAct Technologies (+ 11,88 Prozent auf 5,65 USD) und Geospace Technologies (+ 11,83 Prozent auf 21,93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-8,17 Prozent auf 28,09 USD), SIGA Technologies (-8,04 Prozent auf 8,23 USD), Neogen (-7,10 Prozent auf 5,63 USD), American Eagle Outfitters (-6,97 Prozent auf 15,76 USD) und Hooker Furniture (-6,22 Prozent auf 9,35 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 694 742 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,899 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

