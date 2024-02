NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,677 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,60 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 07.02.2024 auf 61,12 USD belief. Damit wäre die Investition um 63,60 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 388,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at