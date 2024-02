NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr verloren

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,52 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Americas Car-Mart-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,580 Americas Car-Mart-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.02.2024 697,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,91 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 697,31 USD, was einer negativen Performance von 30,27 Prozent entspricht.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 403,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at