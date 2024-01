NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Americas Car-Mart-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 121,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,245 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 516,24 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 24.01.2024 auf 62,61 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,38 Prozent verringert.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 398,88 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at