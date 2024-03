NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug an diesem Tag 76,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 131,044 Americas Car-Mart-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers auf 62,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 226,97 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 226,97 USD, was einer negativen Performance von 17,73 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Americas Car-Mart betrug jüngst 402,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at