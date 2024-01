NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.01.2019 wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,092 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 899,80 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 03.01.2024 auf 63,85 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,02 Prozent.

Am Markt war Americas Car-Mart jüngst 441,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at