NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,82 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Applied Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 59,453 Applied Materials-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.01.2024 auf 164,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 768,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 876,81 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 138,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at