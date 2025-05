Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 21 427,94 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,187 Prozent höher bei 21 375,62 Punkten in den Freitagshandel, nach 21 335,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 21 246,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 428,79 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 257,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Wert von 22 114,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 557,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 2,16 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 5,58 Prozent auf 2,84 USD), Fiserv (+ 4,73 Prozent auf 166,66 USD), Adobe (+ 3,07 Prozent auf 417,13 USD), Micron Technology (+ 2,67 Prozent auf 98,00 USD) und Constellation Energy (+ 2,36 Prozent auf 291,12 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Applied Materials (-5,25 Prozent auf 165,57 USD), JDcom (-2,33 Prozent auf 33,55 USD), Marvell Technology (-2,21 Prozent auf 63,76 USD), Starbucks (-1,94 Prozent auf 85,57 USD) und KLA-Tencor (-1,84 Prozent auf 791,17 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 032 115 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,004 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Mit 5,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at