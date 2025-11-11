Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Lohnendes Associated Banc-Corp-Investment?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 15,17 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,920 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 1 690,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,64 USD belief. Mit einer Performance von +69,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 4,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Associated Banc-Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Associated Banc-Corp.
|25,54
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.