WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

Lohnendes Associated Banc-Corp-Investment? 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 15,17 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,920 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 1 690,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,64 USD belief. Mit einer Performance von +69,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Associated Banc-Corp. 25,54

Associated Banc-Corp. 25,54 -0,39% Associated Banc-Corp.

