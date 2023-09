NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Bassett Furniture Industries bedeutet

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,250 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,88 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 20.09.2023 auf 13,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,13 Prozent verringert.

Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 122,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at