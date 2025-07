Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Am Donnerstag agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 20 630,66 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,122 Prozent stärker bei 20 636,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 611,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 20 655,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 495,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,684 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 10.06.2025, bei 19 714,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 16 387,31 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.07.2024, einen Wert von 18 647,45 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,00 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20 655,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Bassett Furniture Industries (+ 12,65 Prozent auf 19,14 USD), JetBlue Airways (+ 7,80 Prozent auf 4,56 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,73 Prozent auf 8,78 USD), Anika Therapeutics (+ 5,75 Prozent auf 11,78 USD) und Century Aluminum (+ 5,03 Prozent auf 19,41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Methode Electronics (-25,17 Prozent auf 7,70 USD), AXT (-11,02 Prozent auf 2,26 USD), Autodesk (-6,89 Prozent auf 286,11 USD), Modine Manufacturing (-6,11 Prozent auf 92,65 USD) und NetScout Systems (-5,50 Prozent auf 22,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 855 616 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,387 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Park-Ohio-Aktie präsentiert mit 5,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at