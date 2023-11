NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

CRESUD-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,27 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 88,692 CRESUD-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2023 auf 7,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,88 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at