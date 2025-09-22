Börse New York: NASDAQ Composite am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite steigt am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 22 684,01 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,110 Prozent auf 22 606,59 Punkte an der Kurstafel, nach 22 631,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 590,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 709,97 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21 496,53 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 447,41 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Wert von 17 948,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,65 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 22 709,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 17,16 Prozent auf 30,99 USD), AXT (+ 13,13 Prozent auf 4,91 USD), Dorel Industries (+ 9,71 Prozent auf 1,13 USD), TransAct Technologies (+ 8,28 Prozent auf 5,23 USD) und CRESUD (+ 8,25 Prozent auf 9,58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Consumer Portfolio Services (-4,54 Prozent auf 7,78 USD), American Eagle Outfitters (-3,76 Prozent auf 18,16 USD), Century Aluminum (-3,55 Prozent auf 26,59 USD), Modine Manufacturing (-2,53 Prozent auf 151,03 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2,28 Prozent auf 336,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 107 228 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,656 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 6,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at