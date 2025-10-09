Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,44 Prozent auf 22 941,91 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,008 Prozent auf 23 045,33 Punkte an der Kurstafel, nach 23 043,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 23 062,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 899,16 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,208 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 21 879,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20 611,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 291,62 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,99 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 062,62 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Neogen (+ 18,47 Prozent auf 6,90 USD), Richardson Electronics (+ 13,10 Prozent auf 12,00 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,74 Prozent auf 30,84 USD), NetGear (+ 8,32 Prozent auf 35,81 USD) und CRESUD (+ 5,83 Prozent auf 9,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Bassett Furniture Industries (-6,90 Prozent auf 15,65 USD), Royal Gold (-6,38 Prozent auf 192,13 USD), AXT (-4,90 Prozent auf 5,05 USD), Baiducom (-4,56 Prozent auf 131,61 USD) und Credit Acceptance (-4,45 Prozent auf 490,33 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 25 167 916 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,870 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

