NASDAQ Composite Index-Papier Cumulus Media A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cumulus Media A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Cumulus Media A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cumulus Media A-Anteile bei 13,05 USD. Bei einem Cumulus Media A-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,628 Cumulus Media A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cumulus Media A-Papiere wären am 30.09.2024 100,38 USD wert, da der Schlussstand 1,31 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 100,38 USD, was einer negativen Performance von 89,96 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cumulus Media A eine Marktkapitalisierung von 23,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at