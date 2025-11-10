Daktronics Aktie

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

Performance im Blick 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Daktronics-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Daktronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 999,001 Daktronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Daktronics-Aktie auf 18,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 771,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,71 Prozent angewachsen.

Daktronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 911,57 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

