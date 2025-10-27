NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Daktronics Aktie
Am 27.10.2022 wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 29,940 Daktronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,38 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 611,38 USD, was einer positiven Performance von 511,38 Prozent entspricht.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 992,69 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
