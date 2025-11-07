NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deckers Outdoor-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,536 Deckers Outdoor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (79,81 USD), wäre die Investition nun 1 399,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,96 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 11,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at