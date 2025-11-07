Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Investition
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,536 Deckers Outdoor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (79,81 USD), wäre die Investition nun 1 399,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,96 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 11,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Deckers Outdoor Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deckers Outdoor Corp.
|69,06
|-0,40%
