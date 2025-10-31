NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.10.2024 wurde die Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 160,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,622 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 80,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,28 USD wert. Damit wäre die Investition 49,72 Prozent weniger wert.

Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at