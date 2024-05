NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem DENTSPLY SIRONA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DENTSPLY SIRONA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,482 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Papiere wären am 21.05.2024 41,79 USD wert, da der Schlussstand 28,20 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -58,21 Prozent.

Der Marktwert von DENTSPLY SIRONA betrug jüngst 5,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at