Rentabler Euronet Worldwide-Einstieg? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Euronet Worldwide-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 115,808 Euronet Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Aktien wären am 27.10.2025 9 329,47 USD wert, da der Schlussstand 80,56 USD betrug. Mit einer Performance von -6,71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 3,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

