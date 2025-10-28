Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Rentabler Euronet Worldwide-Einstieg?
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Euronet Worldwide-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 115,808 Euronet Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Aktien wären am 27.10.2025 9 329,47 USD wert, da der Schlussstand 80,56 USD betrug. Mit einer Performance von -6,71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich jüngst auf 3,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|66,50
|-2,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.