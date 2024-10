NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,00 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 263,158 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2024 auf 44,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 623,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 3,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at