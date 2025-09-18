Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt am Mittag

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 18:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent auf 22 472,58 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,799 Prozent stärker bei 22 439,11 Punkten, nach 22 261,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 540,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 358,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,03 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 629,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 546,27 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.09.2024, einen Wert von 17 573,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,55 Prozent nach oben. Bei 22 540,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 28,98 Prozent auf 32,12 USD), FormFactor (+ 11,65 Prozent auf 35,47 USD), Synopsys (+ 10,66 Prozent auf 470,73 USD), Ultra Clean (+ 9,61 Prozent auf 28,40 USD) und Amtech Systems (+ 9,15 Prozent auf 9,54 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Grupo Financiero Galicia (-6,97 Prozent auf 27,50 USD), Nortech Systems (-5,17 Prozent auf 9,17 USD), DexCom (-3,44 Prozent auf 73,81 USD), CRESUD (-3,06 Prozent auf 8,86 USD) und Comcast (-2,42 Prozent auf 31,65 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 64 983 634 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,603 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 11,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

