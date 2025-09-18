Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,94 Prozent auf 22 470,73 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,799 Prozent höher bei 22 439,11 Punkten, nach 22 261,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22 540,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 358,49 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,02 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.08.2025, den Wert von 21 629,77 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 19 546,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 573,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,54 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 22 540,93 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Intel (+ 22,77 Prozent auf 30,57 USD), FormFactor (+ 13,44 Prozent auf 36,04 USD), Synopsys (+ 12,86 Prozent auf 480,11 USD), 3D Systems (+ 10,27 Prozent auf 2,47 USD) und Rambus (+ 10,11 Prozent auf 107,38 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Grupo Financiero Galicia (-7,65 Prozent auf 27,30 USD), AmeriServ Financial (-4,98 Prozent auf 2,86 USD), CRESUD (-4,49 Prozent auf 8,73 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-2,94 Prozent auf 6,60 USD) und Deckers Outdoor (-2,74 Prozent auf 115,43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 111 744 490 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,603 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at