NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 06.08.2019 wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,227 Fulton Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2024 gerechnet (17,08 USD), wäre das Investment nun 106,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,35 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Fulton Financial einen Börsenwert von 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at