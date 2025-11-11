Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Profitable Fulton Financial-Investition?
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,28 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 469,925 Fulton Financial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (17,69 USD), wäre die Investition nun 8 312,97 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 16,87 Prozent gleich.
Fulton Financial wurde am Markt mit 3,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
