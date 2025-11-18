NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fulton Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fulton Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,513 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 17,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,88 USD wert. Mit einer Performance von -6,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Fulton Financial wurde am Markt mit 3,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at