NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,11 USD wert. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 620,732 Gladstone Commercial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 11,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 989,45 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,11 Prozent.
Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 599,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
