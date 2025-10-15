Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 22 668,30 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,963 Prozent höher bei 22 738,50 Punkten in den Handel, nach 22 521,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 22 619,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 841,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,397 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 348,75 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.07.2025, einen Wert von 20 677,80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 18 315,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 119,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Corcept Therapeutics (+ 6,07 Prozent auf 76,50 USD), Innodata (+ 5,89 Prozent auf 80,30 USD), KLA-Tencor (+ 5,72 Prozent auf 1 084,36 USD), Ceragon Networks (+ 4,73 Prozent auf 2,55 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4,52 Prozent auf 21,28 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Dorel Industries (-9,33 Prozent auf 1,36 USD), Hancock (-5,18 Prozent auf 59,29 USD), Donegal Group B (-4,98 Prozent auf 14,87 USD), Ballard Power (-4,77 Prozent auf 3,79 USD) und Abbott Laboratories (-3,82 Prozent auf 128,18 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16 747 250 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,932 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 10,39 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

