NASDAQ Composite Index-Papier Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infosys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Infosys-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Infosys-Anteile an diesem Tag 6,70 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Infosys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,254 Infosys-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.03.2024 auf 17,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 631,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 163,13 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at