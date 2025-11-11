Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Performance unter der Lupe
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 22,04 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 45,372 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 16,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,44 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23,96 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!