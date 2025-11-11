NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 22,04 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Infosys-Aktie investierten, hätten nun 45,372 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 16,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,44 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23,96 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at