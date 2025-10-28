Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Infosys-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 695,410 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 849,79 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 27.10.2025 auf 17,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,50 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
