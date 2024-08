NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem JetBlue Airways-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das JetBlue Airways-Papier an diesem Tag bei 6,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das JetBlue Airways-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 612,903 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 693,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,06 Prozent.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at