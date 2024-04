NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das KLA-Tencor-Papier an diesem Tag 66,11 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das KLA-Tencor-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,126 KLA-Tencor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 487,22 USD, da sich der Wert eines KLA-Tencor-Anteils am 16.04.2024 auf 693,31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 948,72 Prozent zugenommen.

Insgesamt war KLA-Tencor zuletzt 91,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at