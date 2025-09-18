Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Mit dem NASDAQ 100 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,07 Prozent im Plus bei 24 483,81 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 421,21 Zählern und damit 0,815 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 223,69 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 347,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 554,52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 713,76 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 21 719,69 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2024, den Wert von 19 344,49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,73 Prozent zu Buche. Bei 24 554,52 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 28,98 Prozent auf 32,12 USD), Synopsys (+ 10,66 Prozent auf 470,73 USD), CrowdStrike (+ 10,31 Prozent auf 491,41 USD), KLA-Tencor (+ 8,45 Prozent auf 1 073,48 USD) und Applied Materials (+ 7,34 Prozent auf 191,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Arm (-4,92 Prozent auf 145,83 USD), DexCom (-3,44 Prozent auf 73,81 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,14 Prozent auf 154,16 USD), Comcast (-2,42 Prozent auf 31,65 USD) und Booking (-2,13 Prozent auf 5 435,39 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 64 983 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at