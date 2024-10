NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2021 wurden KLA-Tencor-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 329,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,304 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 215,05 USD, da sich der Wert einer KLA-Tencor-Aktie am 15.10.2024 auf 707,72 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 215,05 USD entspricht einer Performance von +115,05 Prozent.

KLA-Tencor wurde am Markt mit 111,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at