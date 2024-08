NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Methode Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Methode Electronics-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Methode Electronics-Anteile bei 47,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,907 Anteile im Depot. Die gehaltenen Methode Electronics-Anteile wären am 31.07.2024 264,69 USD wert, da der Schlussstand 12,66 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 73,53 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Methode Electronics jüngst 449,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at