Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,22 Prozent leichter bei 20 585,53 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,329 Prozent auf 20 562,88 Punkte an der Kurstafel, nach 20 630,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20 647,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20 509,75 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,464 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 615,88 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 11.04.2025, bei 16 724,46 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.07.2024, den Stand von 18 283,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 6,77 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 655,39 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Astronics (+ 16,15 Prozent auf 36,11 USD), Central Garden Pet (+ 9,88 Prozent auf 40,05 USD), Century Aluminum (+ 6,70 Prozent auf 20,71 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,04 Prozent auf 434,58 USD) und IMAX (+ 2,90 Prozent auf 26,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Methode Electronics (-10,00 Prozent auf 6,93 USD), OSI Systems (-7,49 Prozent auf 212,75 USD), Cerus (-6,45 Prozent auf 1,45 USD), 3D Systems (-6,04 Prozent auf 1,71 USD) und Compugen (-5,92 Prozent auf 1,59 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 414 427 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,427 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

2025 präsentiert die Park-Ohio-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

