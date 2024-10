NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetApp-Papier statt. Der Schlusskurs der NetApp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 74,96 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 133,404 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.10.2024 auf 126,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 933,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,33 Prozent gesteigert.

NetApp war somit zuletzt am Markt 25,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at